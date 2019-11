Jadwal La Liga Pekan Ini: Juru Kunci Vs Pemuncak

jpnn.com, LEGANES - Peringkat ke-20 alias terakhir di klasemen sementara La Liga Leganes, akan kedatangan si pemuncak Barcelona dalam lanjutan liga di Estadio Municipal de Butarque, Sabtu (23/11) malam nanti.

Barca sangat diunggulkan, apalagi Luis Suarez dkk memikul beban harus menang untuk mempertahankan posisi puncak dari kejaran Real Madrid (sama-sama mengoleksi 25 poin).

Lionel Messi juga sedang on fire. Dalam tugasnya bersama Argentina, Messi tampil apik dan mencetak gol, termasuk ke gawang Brasil.

Sementara Real Madrid akan melakoni pertandingan pada Minggu (24/11) dini hari WIB, menjamu Real Sociedad di Santiago Bernabeu.

Di situs resminya, Madrid mengumumkan 19 nama pemain yang dipanggil untuk laga tersebut. Mereka ialah trio kiper Courtois, Areola dan Altube. Kemudian enam pemain belakang yakni Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo dan Mendy.

Lini tengah akan diperkuat Kroos, Modric, Casemiro, Valverde dan Isco. Sementara para pemain depan yang dipanggil ialah Hazard, Benzema, Bale, Jovic dan Rodrygo. (adk/jpnn)

Jadwal La Liga Pekan Ini (WIB)

Sabtu (23/11)

Levante 2 - 1 Mallorca

19.00 Leganes vs Barcelona

22.00 Real Betis vs Valencia

Minggu (24/11)

00.30 Granada vs Atletico Madrid

03.00 Real Madrid vs Real Sociedad

18.00 RCD Espanyol vs Getafe

20.00 Osasuna vs Athletic Bilbao

22.00 Eibar vs Deportivo Alaves

Senin (25/11)

00.30 Villarreal vs Celta Vigo

03.00 Real Valladolid vs Sevilla