Jadwal Liga 1 Hari Ini: Persib Vs Persis Adu Garang Lini Depan

jpnn.com - BANDUNG - Pekan ke-24 Liga 1 bergulir mulai hari ini. Ada big match Persib Bandung vs Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (4/2) sore WIB. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menargetkan kemenangan, meski menyadari tamu yang datang sedang on fire. "Di sesi latihan kami, semuanya terlihat bagus, tetapi yang sebenarnya baru bisa dinilai dari pertandingan. Saya harap kami bisa tampil bagus dan mendapatkan hasil positif,” kata Bojan. Baca Juga: Sidibe Hattrick, Persis Solo Libas Madura United, Persebaya Tergusur Persis Solo telah memberikan peringatan kepada Persib melalui kemenangan 3-2 melawan Madura United FC di partai tunda. Penyerangan Persis di tangan pelatih baru Milomir Seslija tampak lebih garang. Bojan pun mengakui Persis adalah ancaman nyata. Baca Juga: Ketajaman Lini Depan Persib Menurun, David da Silva Cs Mendapat Sorotan Dia menyebut nama sejumlah pemain Persis yang berbahaya, termasuk Moussa Sidibe nan mencatatkan hattrick ke gawang Madura United. Bojan juga menyoroti Alexis Messidoro, sang pengumpan jitu.