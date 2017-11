Jadwal Liga Champions Kamis Dini Hari Nanti

jpnn.com, LONDON - Delapan pertandingan fase grup Liga Champions bakal hadir serentak Kamis (2/11) dini hari nanti. Selain big match Tottenham Hotspur versus Real Madrid yang kabarnya akan live di SCTV, tujuh laga lainnya pantas diberi label menarik.

Dari pul yang sama dengan Spurs dan Madrid, Grup H, Borussia Dortmund bisa mencuri kesempatan andai di laga Spurs vs Madrid ada yang kalah.

Saat ini, Dortmund baru mendulang satu poin dari tiga pertandingan. Andai menang saat menjamu APOEL Nicosia dan di Wembley muncul satu pemenang, peluang Dortmund masih terbuka lebar untuk lolos ke 16 Besar.

Dari Grup E, Liverpool akan menjamu Maribor, tim yang matchday ketiga dibantai 7-0 saat The Reds bertandang.

Di laman resmi klub, pelatih Liverpool Jurgen Klopp meminta pasukannya melupakan kemenangan indah di kandang Maribor. "Saya ingat betapa kuatnya kami saat itu. Namun, saya pikir di pertandingan nanti tidak akan sama hasilnya dengan yang pertama (di markas Maribor)," ujar Klopp.

Sementara dari Grup F dan G, pemuncak klasemen sementara masing-masing pul, Besiktas dan Manchester City punya peluang lolos ke 16 Besar dini hari nanti. Saat ini kedua tim sama-sama selalu menang di tiga pertandingan. (adk/jpnn)

Jadwal Liga Champions (02.45 WIB, Kamis 2/11)

Grup E: Liverpool vs Maribor, Sevilla vs Spartak Moscow

Grup F: SSC Napoli vs Manchester City, Shakhtar Donetsk vs Feyenoord

Grup G: Besiktas vs Monaco, FC Porto vs RB Leipzig

Grup H: Borussia Dortmund vs APOEL Nicosia, Tottenham Hotspur vs Real Madrid (Live SCTV)