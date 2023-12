Jadwal Pekan ke-23 Liga 1: Persija Vs PSS Sleman Malam Ini

jpnn.com - BEKASI - Juru taktik Persija Jakarta Thomas Doll menargetkan kemenangan dari PSS Sleman pada pekan ke-23 BRI Liga 1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (16/12) malam. Doll mengatakan tim asuhannya berlatih dengan konsentrasi penuh, meskipun tiga pemainnya, yaitu Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, dan Gustavo Almeida, akan absen pada terakhir Persija di 2023. "Seminggu ini kami sudah berlatih dengan baik, tidak ada yang cedera kecuali Gustavo Almeida. Kami pun tidak diperkuat Muhamad Ferarri yang sedang bertugas dan Rizky Ridho yang terkena akumulasi kartu. Hanif Sjahbandi bisa bermain," kata Doll. Baca Juga: Duel Persebaya vs Persis Berakhir Tanpa Pemenang "Semua pemain dalam konsentrasi yang baik dan kami memperbanyak latihan finishing. Laga esok adalah laga penutup 2023 dan harus berakhir dengan kemenangan,” imbuhnya. ligaindonesiabaru Selain duel Persija vs PSS, Sabtu ini juga ada dua laga, yakni PSIS Semarang vs Madura United dan RANS Nusantara vs Borneo FC. Baca Juga: Baru Gabung 2 Bulan, Striker Asing PSM Makassar Pilih Berpisah

Pekan ke-23 ini sekaligus match terakhir memasuki libur liga. Pekan ke-24 bergulir pada 4 Februari.

