Jadwal Penyisihan Grup Copa America 2019, Jangan Lupa, Mulai Sabtu Pagi ya

jpnn.com, SAO PAULO - Pesta sepak bola di Amerika Selatan Copa America 2019 mulai bergulir Sabtu (15/6) pagi WIB. Tuan rumah Brasil akan melakoni partai pembuka Copa America edisi ke-46 ini dengan meladeni Bolivia di di Estadio do Morumbi, Sao Paulo, Sabtu mulai pukul 07.30 WIB.

Copa America 2019 diikuti 12 tim yang tersebar ke tiga grup. Chile merupakan juara bertahan. Sementara juara Piala Asia 2019 Qatar dan runner-up Jepang, hadir di ajang ini sebagai tim undangan. Berikut di bawah ini jadwal lengkap penyisihan grup Copa America 2019. (adk/jpnn)



Trofi Copa America. Foto: dari AS

Grup A

Sabtu (15/6)

07.30 WIB Brasil vs Bolivia

Minggu (16/6)

02.00 WIB Venezuela vs Peru

Rabu (19/6)

04.30 WIB Bolivia vs Peru

07.30 WIB Brasil vs Venezuela

Minggu (23/6)

02.00 WIB Bolivia vs Venezuela

02.00 WIB Peru vs Brasil

Grup B

Minggu (16/6)

05.00 WIB Argentina vs Kolombia

Minggu (17/6)

02.00 WIB Paraguay vs Qatar

Kamis (20/6)

04.30 WIB Kolombia vs Qatar

07.30 WIB Argentina vs Paraguay

Senin (24/6)

02.00 WIB Kolombia vs Paraguay

02.00 WIB Qatar vs Argentina

Grup C

Senin (17/6)

05.00 WIB Uruguay vs Ekuador

Selasa (18/6)

06.00 WIB Jepang vs Chile

Jumat (21/6)

06.00 WIB Uruguay vs Jepang

Sabtu (22/6)

06.00 WIB Ekuador vs Chile

Selasa (25/6)

06.00 WIB Chile vs Uruguay

06.00 WIB Ekuador vs Jepang