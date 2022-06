Jadwal Piala Presiden 2022 Hari Ini, Ada Big Match Bhayangkara FC vs Persib

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah partai menarik tersaji di Piala Presiden 2022 hari ini, Selasa (21/6/2022). Ada dua big match yang terjadi, yakni Bhayangkara FC vs Persib dan derbi Jawa Tengah antara Persis Solo vs PSIS Semarang.

Duel Persis vs PSIS bakal digelar di Stadion Manahan, Solo. Dengan dukungan maksimal dari pendukung tuan rumah, PSIS yang kini memimpin Grup A diprediksi bakal kesulitan menghadapi Persis.

Ditambah lagi, Laskar Sambernyawa -julukan Persis- mengejar poin penuh untuk menjaga kans lolos dari fase grup. Pasalnya, saat ini mereka baru mengoleksi satu poin dan masih tercecer di posisi ke-4.

Pertandingan Persis vs PSIS bakal kick off mulai pukul 16.00 WIB, dan akan ditayangkan televisi swasta, Indonesiar, serta live streaming di Vidio.com.

Lanjut ke laga selanjutnya, Bhayangkara FC vs Persib menjadi pertandingan penentuan Grup C. Pertandingan ini ditayangkan oleh Indosiar pukul 20.30 WIB, pencinta sepak bola juga bisa menikmatinya via live streaming. (dkk/jpnn)

Jadwal Piala Presiden Hari ini, Selasa (21/6)