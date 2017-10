Jadwal Tanding 2 Wakil Indonesia di French Open Malam Ini

jpnn.com, PARIS - Indonesia mengirim dua wakilnya ke semifinal French Open superseries. Mereka adalah ganda campuran Tontowi Ahmad dan Lililyana Natsir, serta ganda putri Greysia Polii dan Apriani Rahayu.

Dari sepuluh tempat di lima nomor semifinal, Tiongkok mendominasi dengan menempatkan enam delegasi.

India mengirim tiga wakil, dua di antaranya harus langsung bentrok yakni di nomor tunggal putra.

Jepang dan Denmark juga punya tiga, Taiwan dua serta Korea Selatan satu wakil.

Semifinal French Open akan digelar di Stade Pierre di Coubertin, Paris mulai pukul 14.00 siang waktu setempat atau 19.00 WIB. (adk/jpnn)

Semifinal French Open 2017:

Tunggal putra

Kidambi Srikanth (India) vs Prannoy HS (India)

Anders Antonsen (Denmark) vs Kenta Nishimoto (Jepang)

Tunggal putri

Tai Tzu Ying (Taiwan) vs He Bingjiao (Tiongkok)

Akane Yamaguchi (Jepang) vs Pusarla V Sindhu (India)