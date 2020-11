Jaga Kesehatan selama Pandemi dengan Pemurni Udara dan Air Coway

jpnn.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, mendorong masyarakat untuk lebih memerhatikan kualitas air dan udara bersih.

Chief of Sales and Marketing Coway Indonesia Sean Park mengatakan, masyarakat membututuhkan keyakinan bahwa ada support system yang dapat mendukung gaya hidup mereka.

“Coway Indonesia hadir menawarkan pemurni udara (air purifier) dan pemurni air (water purifier) sebagai solusi. Tak terbatas hanya pengguna dari rumah tangga, namun juga kantor, hingga rumah sakit,” kata Sean Park, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11).

Sean Park mengatakan, kebutuhan masyarakat Indonesia akan standar air dan udara bersih ditunjukkan dengan meningkatnya penjualan Air Purifier dan Water Purifier yang diproduki PT Coway International Indonesia (Coway Indonesia).

Business Plan yang dirancang dengan baik terbukti dengan hasil penjualan di bulan pertama, yaitu September 2019, di mana Coway Indonesia mampu menjual 100 unit dan melihat kenaikan penjualan sampai 900 persen pada September 2020.

Menurut Sean Park, prestasi gemilang ini adalah hasil kerja keras bersama, dan terutama tim Direct Sales sebagai ujung tombak penjualan.

Baca Juga: Coway Optimistis dengan Teknologi Reverse Osmosis

Oleh karena itu, Coway Indonesia merayakan pencapaian gemilang selama 2019-2020, dengan mengadakan acara E-conference bertema The 1st Big Step for 10 Million of Coway Indonesia’ di Jakarta, baru-baru ini.

Presiden Direktur Coway Indonesia Andy Kim, mengungkapkan rencana besar di tahun 2021 yang akan melanjutkan ekspansi di Pulau Jawa.