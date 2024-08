Jakarta Masuk 10 Besar Kota dengan Tingkat Stres Tinggi, OSIM Beri Solusi

jpnn.com - JAKARTA - Jakarta masuk 10 kota dengan tingkat stres tinggi, berdasarkan hasil riset The Least and Most Stressful Cities Index 2021.

Hasil riset mengungkapkan bahwa Jakarta termasuk kota dengan tingkat stres tinggi berdasarkan oleh Vaay.

Stres yang berkepanjangan dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental.

"Stres kronis dapat menyebabkan gangguan tidur, depresi, dan penyakit jantung. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menurunkan kualitas hidup serta produktivitas," kata Senior Brand Manager OSIM Indonesia Resti Ruhimat dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/8).

Sebagai solusi anti-stres bagi masyarakat modern, OSIM Indonesia menghadirkan dua produk terbarunya, yakni Golden Pair; OSIM uLove 3 - The Family Well-Being Chair dan OSIM uThrone V - The all-new Throne V: A perfect massage and gaming combo.

Kedua produk tersebut diluncurkan hari ini di OSIM Store, Plaza Indonesia.

"Kedua kursi ini dijual terbatas yaitu hanya terdapat 16 pasang di Indonesia," ucapnya.

Dia menjelaskan OSIM uLove 3 merupakan kursi pijat yang dilengkapi dengan teknologi artificial intelligence (AI), yang memungkinkan pengguna mendeteksi tingkatan stres pada tubuh.

Sementara, OSIM uThrone V adalah kursi gaming yang dapat berfungsi juga sebagai kursi pijat untuk memberikan relaksasi di sela bekerja atau bermain gim.