Jakmania: 3 Poin dari 3 Laga, Mungkinkah Mencapai Target 3 Besar?

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Angelo Alessio dan manajemen harus bisa meyakinkan The Jakmania akan target tim di musim ini. Hasil imbang 0-0 saat jumpa Persipura Jayapura dalam laga pekan ketiga Liga 1 2021/2022, Minggu (19/9) malam, membuat suporter mereka kembali mempertanyakan keseriusan Persija berkompetisi.

"FT: Persipura 0-0 Persija Jakarta. Ini 3 poin dari 3 pertandingan dengan target tiga besar. Kaya ada yang aneh?," bunyi komentar di unggahan Instagram @infokomjakmania.

Memang, The Jakmania tak henti-hentinya memberikan kritik dan sindiran untuk klub kesayangannya, Persija, yang tampil angin-anginan.

Setelah mempertanyakan Persija masih ingat cara menang atau tidak, target Persija di Liga 1 2021/2022 juga jadi bahan kritik dan sindiran.

Sebelumnya, beberapa jam jelang kick off laga Persipura vs Persija, sebuah unggahan di akun instagram @infokomjakmania ramai dibicarakan netizen dan mendapatkan banyak like.

Sebuah foto pemain Persija yang dikreasikan dengan tulisan besar "Masih Ingat Caranya Menang?", benar-benar menarik perhatian.

Baca Juga: Komentar Pelatih Persija Angelo Alessio Usai Hattrick Imbang

Selain itu, akun yang sudah centang biru dan selama ini resmi menjadi saluran suara The Jakmania tersebut turut me-mention akun Instagram Persija dengan komentar yang sama dan menyertai unggahaan gambar tersebut.

"Masih ingat caranya menang @persija?," bunyi komentarnya.