Jaya Real Property Meluncurkan Rumah Tapak 2 Lantai di Serpong

jpnn.com, BANTEN - Jelang tutup tahun 2021, PT Jaya Real Property (JRPT) meluncurkan proyek baru rumah tapak (landed house) di dalam kawasan Melia Distric, yaitu Hyra.

Landed house bernama Hyra yang memiliki arti Intan itu mengusung konsep "Everything is Within Your Reach".

"Kawasan ini dirancang dengan memperhatikan lingkungan hijau dan kehidupan modern untuk memberikan kenyamanan maksimal dan kehidupan yang seimbang," kata Manager Pemasaran Graha Raya, Adyuta Danaparamita dalam keterangan tertulis, Senin (20/12).

Baca Juga: Ruko dan Landed House Saling Menunjang

Konsep, kualitas, dan harga, lanjut Adyuta, adalah kombinasi yang menjadi perhatian JRPT dalam mengembangkan proyek Graha Raya (350 ha) di Pondok Jagung, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Adyuta mengungkapkan tren permintaan rumah seharga di atas Rp 1 miliar juga mulai menguat kembali, sehingga kami merilis Hyra yang secara lokasi, akses, dan lingkungan sangat siap untuk mengisi kebutuhan di segmen pasar tersebut.

Daya tarik klaster Hyra karena lokasinya yang berada di tengah-tengah kota dan fasilitas Graha Raya yang sudah hidup dan berkembang.

Baca Juga: Konsumen Mengincar Rumah Tapak di Tangerang

Hanya 50 meter dari Jalan Bulevar Graha Raya, persisnya di belakang supermarket Transmart Graha Raya.

Menuju area-area komersial untuk mencari dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti makanan, aktivitas bank, sekolah, keperluan berobat, dan hiburan, praktis bisa dilakukan hanya dengan berjalan kaki. Sangat efisien dan efektif.