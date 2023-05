Jelajahi Tempat Eksotis, Ibnu Jamil dan Ririn Andalkan Toare Expeditions

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati memiliki hobi menjelajahi tempat-tempat eksotis di Indonesia.

Melalui media sosial, mereka kerap membagikan petualangan mengunjungi sejumlah destinasi dan mencoba hal seru di berbagai daerah.

Mulai mendaki gunung, menjelajahi pantai, bermain air di curug, dan berbagai tempat eksotis lainnya.

Salah satu yang menarik adalah perjalanan mereka ke Pulau Komodo menggunakan kapal Phinisi Luxury.

Mengapung di atas kapal layaknya hotel bintang lima membuat perjalanan pasangan yang menikah pada 30 Januari 2021, ini makin terasa istimewa.

Dalam petualanganya itu, Ibnu Jamil dan Ririn mengandalkan jasa Toare Expeditions yang memfasilitasi perjalanan wisata sesuai dengan kocek di kantong.

"Kami merasakan pengalaman sangat menyenangkan," kata Ibnu Jamil, dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @toare.expeditions.

"Senang banget bisa bersama mereka, karena Toare Expeditions menyusun jadwalnya pas, all itinerary sangat well done," timpal Ririn Ekawati.