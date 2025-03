Jelang Lebaran, Harga Pangan, Mulai dari Cabai hingga Daging Meroket

jpnn.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan secara umum mengalami kenaikan menjelang Lebaran 2025 atau Idulfitri 1446 Hijriah.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga cabai rawit merah Rp 100.000 per kilogram.

Harga cabai merah besar mencapai Rp 43.750 per kilogram, cabai merah keriting Rp 65.000 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp 52.500 per kilogram.

Harga bawang merah dibanderol Rp 45.000 per kilogram, bawang putih di harga Rp 41.750 per kilogram.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp 10.900 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp 13.750 per kilogram, beras kualitas medium I Rp15.650 per kilogram, begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp 12.950 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 15.500 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp 15.000 per kilogram.

Kemudian, harga telur ayam ras Rp 28.000 per kilogram. Daging ayam ras di harga Rp 40.000 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp 148.750 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp 147.500 per kilogram.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp 18.650 per kilogram, gula pasir lokal Rp 17.750 per kilogram.