Jenderal Sigit Tekankan Pesan Jokowi di Hadapan Taruna TNI-Polri

jpnn.com, MAGELANG - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara Wisuda Prajurit Bhayangkara Taruna (Prabhatar) Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol).

Pada kesempatan itu, Sigit menitipkan sejumlah pesan dan nasihat kepada 1.234 taruna yang selanjutnya menempuh pendidikan di matra masing-masing.

“Terus tingkatkan motivasi belajar dan berlatih hingga berhasil mewujudkan cita-cita menjadi seorang perwira karena keberhasilan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri dengan baik,” ujar Kapolri di Lapangan Sapta Marga, Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jateng, Selasa (28/11).

Baca Juga: Kapolri Minta Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi Hoaks

Kapolri pun mengutip kalimat tokoh militer Amerika Serikat (AS), Collin Powell, mengenai perjuangan untuk mencapai kesuksesan. Sigit berharap para taruna bekerja keras dan belajar lagi jika mengalami kegagalan.

“Bekerja keras dan mau belajar dari kegagalan. Sebagaimana yang dikatakan Colin Powell, seorang Jenderal dari Amerika Serikat, ‘There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure‘. Tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan,” urai Sigit.

Menurut Sigit, Pendidikan Dasar Integratif Kemitraan Akademi TNI dan Akpol adalah tahap awal pendidikan pembentukan para taruna dalam Resimen Candradimuka.

Pada tahap tersebut, fisik dan mental para taruna dilatih agar sikap kesatrianya terbentuk. Kapolri pun mengulas filosofi Candradimuka dalam pewayangan yang merupakan tempat penggemblengan para ksatria agar menjadi pribadi berkarakter kuat, terlatih, dan tangkas.

“Sejalan dengan filosofi tersebut, pada pendidikan dasar ini, para taruna dilatih secara fisik dan mental untuk menanamkan sikap dan karakter sebagai prajurit berjiwa Sapta Marga, serta Bhayangkara Negara yang senantiasa mempedomani Tribrata dan Catur Prasetya,” jelas Kapolri.