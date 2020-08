Jerinx SID Diperiksa Polisi, Nora: Jangan Takut Aku Pergi

jpnn.com, BALI - Model Nora Alexandra Philip menyampaikan dukungan untuk suaminya, Jerinx SID yang hari ini diperiksa di Polda Bali.

Dia berharap Jerinx SID bisa menjalani pemeriksaan dengan tenang.

"The universe always has your back. Datang dan hadapi semuanya dengan tenang," ungkap Nora lewat akun Instagram miliknya, Kamis (6/8).

Vokalis Vlaminora itu berjanji akan selalu setia mendampingi Jerinx SID meskipun dalam masalah.

"Aku di sini, jangan takut aku pergi dengan situasi saat ini," bebernya.

Menurut Nora, banyak yang mendukung Jerinx SID saat ini. Bukan hanya dirinya, dia memastikan bahwa keluarga selalu memberi dukungan.

"Aku tidak sendiri dampingi kamu, ada keluarga yang akan selalu ada buatmu, untuk kita," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Jerinx SID dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Bali pada Kamis (6/8).