JKT48 Hingga Andmesh Meriahkan Indonesian Digital Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah bintang tamu kenamaan bakal memeriahkan ajang Indonesian Digital Awards 2021, Rabu (25/8) malam.

Antara lain, JKT48, Andmesh, Nuca, Fitri, Femila, Rona, Sendy, Nadila, Gus Azmi, serta dipandu host Dodit Mulyanto dan Enzy Storia.

Indonesian Digital Awards 2021 merupakan malam penghargaan bagi artis dan konten favorit yang telah banyak menghibur pengguna RCTI+.

Sebelum malam puncak digelar, 6 program Road to Indonesian Digital Awards 2021 menghibur penonton dari 12.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Enam acara itu yakni Special Moment First Anniversary Sweet Memories, Special Live Chat Plus Dahsyat, Special Music Program Musik Buat Elo, Special Original Program The Famous, Special Live Chat Plus katan Cinta, dan Special Program Religi Dai Muda.

Kemeriahan Road to Indonesian Digital Awards 2021 dilanjutkan dengan penampilan spesial dari Asyraf Jamal, Marshell Widianto, Indahkus, Memes & Claudia, Novia Bachmid, Arya Saloka, Eveline Witanama , Amanda Manopo, Iqbal Fauzi, Agam Fachrul, Mahalini, Nuca, sampai JKT48.

"Indonesian Digital Awards sebagai apresiasi pada artis dan juga konten yang selama 1 tahun sudah banyak menghibur pengguna RCTI+," kata Valencia Tanoesoedibjo sebagai Managing Director RCTI+, Rabu (25/8).

Acara puncak Indonesian Digital Awards 2021 digelar pada Rabu (25/8) pukul 19.00 WIB dan dapat disaksikan melalui aplikasi RCTI+. (ded/jpnn)



