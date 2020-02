Jojo Dipukul Pemain Berusia 18 Tahun, Indonesia Vs India Untuk Sementara 1-1

jpnn.com, MANILA - Jonatan Christie alias Jojo gagal menambah keunggulan Indonesia atas India pada semifinal Badminton Asia Team Championships atau BATC 2020.

Turun di partai kedua, Jojo kalah dari Lakshya Sen di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Sabtu (15/2) sore WIB.

Jojo gagal mengeluarkan kemampuan terbaiknya di depan tunggal India peringkat 31 dunia, yang usianya baru 18 tahun. Jojo (ranking tujuh) kalah 18-21, 20-22. Statistik BWF mencatat Jojo takluk dalam pertandingan berdurasi 45 menit.

Dengan kekalahan Jojo, kedudukan Indonesia vs India untuk sementara imbang 1-1.

Sebelumnya, Anthony Sinisuka Ginting menang di partai pertama atas Sai Praneeth 21-6 retired. Ya, Praneeth tak mampu melakoni gim kedua.

Saat ini sedang bertanding ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melawan M.R Arjun/Dhruv Kapila. (adk/jpnn)

Indonesia vs India:

Anthony Sinisuka Ginting vs Sai Praneeth 21-6 retired

Jonatan Christie vs Lakshya Sen 18-21, 20-22

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs M.R Arjun/Dhruv Kapila

Shesar Hiren Rhustavito vs Subhankar Dey

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Lakshya Sen/Chiraq Shetty