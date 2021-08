Jordan Rakei Kirim Surat Cinta untuk Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi domisili Inggris, Jordan Rakei merilis single terbaru berjudul 'Send My Love'.

Pria yang juga seorang produser, penulis lagu, dan multi-instrumentalist itu mengatakan lagu tersebut merupakan surat cinta untuk keluarganya di Australia.

"Lagu ini adalah pembuktian kemandirianku. Aku baik-baik saja di sini, jangan khawatir, salam untuk semua di rumah," kata Jordan Rakei, Kamis (5/8).

Pria 29 tahun itu mengatakan lagu Send My Love merupakan bagian dari album barunya, 'What We Call Life'.

Album keempat Jordan Rakei itu akan dirilis melalui Ninja Tune pada 17 September 2021 mendatang.

What We Call Life menjadi momentum Jordan Rakei menulis lirik-lirik yang lebih terbuka dan jujur.

Perubahan tersebut didorong dari sejumlah karya musisi yang kerap ia dengarkan seperti Laura Marling, Scott Matthews, Joni Mitchell, dan John Martyn.

"Lirik-lirik mereka biasanya sangat jujur dan terkadang tidak abu-abu," beber Jordan Rakei.