Justin Kembali ke Super Bowl, Bakal Ada Nipplegate 2?

jpnn.com - Fans Justin Timberlake, terutama di Amerika Serikat, sedang bersenang hati. Mantan personel ’NSYNC itu bakal tampil untuk mengisi halftime show Super Bowl LI pada Februari 2018.

Kabar tersebut disampaikan sendiri oleh Timberlake melalui sebuah video pendek yang diunggah di Twitter kemarin (23/10).

Dalam video itu, dia dan Jimmy Fallon berbicara dalam dialog British yang dibuat-buat. ”Permisi, Sir, apakah kamu punya waktu?” tanya Timberlake kepada Fallon.

Si host The Tonight Show Starring Jimmy Fallon itu membalas, ”Lho, aku yang mau bertanya kepadamu, Sir. Apakah kamu punya waktu (have time)?”

Timberlake menjawab, ”I do.” Fallon menegaskan, ”You do have time?” Timberlake menjawab lagi, ”I do have time.” Mereka saling mengulang ucapan have time sampai bunyinya menyerupai halftime.

Akhirnya, Fallon menyimpulkan, ”Kamu tampil di halftime Super Bowl?” Timberlake mengiyakan dan mereka berdua melonjak-lonjak kegirangan.

Penampilan itu bakal menjadi yang ketiga bagi Timberlake. Artinya, suami Jessica Biel tersebut menjadi penyanyi individu yang paling sering tampil di Super Bowl.

Timberlake manggung di final NFL itu pada edisi XXXV (2001) dan XXXVIII (2004). Ingat apa yang terjadi pada 2004? Yap, Timberlake terlibat insiden wardrobe malfunction ketika berduet dengan Janet Jackson.

