Kabar Duka: Aktris Senior Ini Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Aktris senior Jane Powell dikabarkan meninggal dunia di usia 92 tahun pada Kamis (16/9).

Kabar itu dibenarkan oleh teman Jane, Susan Granger. Mendiang Jane meninggal dunia di rumahnya di Wilton, Connecticut, dikutip dari People, Jumat.

Susan mengenang sosok mendiang Jane Powell sebagai teman yang paling baik dan jujur.

"Anda tidak pernah mengajukan pertanyaan kepada Jane yang Anda tidak ingin jawabannya yang benar-benar jujur," kata Susan.

Jane Powell dikenal sejak memerankan film perdananya berjudul Song of The Open Road pada 1994.

Pemilik nama asli Suzanne Lorraine Burce ini memerankan karakter bernama Jane Powell dan akhirnya dia pun mengambil nama tersebut untuk julukannya.

Nama Jane Powell makin dikenal saat dia berperan dalam "Seven Brides for Seven Brothers" tepat 10 tahun setelah film pertamanya.

Kemudian pada 1951, Jane membintangi "Royal Wedding" bersama lawan mainnya Fred Astaire.