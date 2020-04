Kabar Duka: Komedian Senior Ini Meninggal Akibat COVID-19

jpnn.com, JAKARTA - Jagat hiburan Inggris tengah berduka. Komedian senior Eddie Large meninggal dunia akibat virus corona atau COVID-19.

Komedian yang dikenal sebagai Little and Large bersama mitranya Syd Little ini wafat pada Kamis (2/4) pagi waktu setempat setelah terinfeksi penyakit pernapasan mematikan itu di rumah sakit.

Dilansir Metro, Eddie Large sempat dirawat di rumah sakit akibat gagal jantung sebelum terinfeksi virus COVID-19. Pemilik nama asli Edward McGinnis, wafat pada usia 78 tahun.

"Dengan penuh duka cita saya dan ibu harus mengumumkan bahwa ayah, Edward McGinnis, meninggal dunia pagi ini," tulis putra Eddie Large, Ryan di Faccebook.

"Dia selama ini menderita gagal jantung dan sayangnya, ketika di rumah sakit, terjangkit virus corona, yang tak kuat dihadapi jantungnya. Ayah telah berjuang sejak lama. Akibat penyakit ini kami tak bisa mengunjunginya di rumah sakit tapi semua anggota keluarga dan sahabat bicara dengannya setiap hari."

Little and Large memulai kariernya di televisi setelah memenangi kompetisi bakat "Opportunity Knocks" pada 1971 dan sejak itu mereka sering muncul di layar kaca.

"The Little and Large Show" tayang di BBC One sejak 1 Mei 1978 hingga 20 April 1991, demikian Bang Showbiz. (anta