Kabar Gembira Buat Ibu-ibu yang Pengin Makin Kuat & Bersinar

jpnn.com, JAKARTA - Menjadi seorang ibu berarti harus bisa menguasai banyak peran dalam satu waktu.

Banyak hal yang menjadi tuntutan. Di antaranya mengurus kebutuhan rumah tangga, memastikan kecukupan gizi si kecil, memastikan kebersihan pakaian anak dan ayah.

Selain itu, menciptakan suasana nyaman, sampai merawat kesehatan dan keindahan kulit keluarga.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Mama’s Choice, 73 persen Mama mendapati dirinya jarang atau tidak lagi bisa mengikuti kelas pengembangan diri.

Melalui Wonder Mama Camp 2022, Mama’s Choice menyelenggarakan program online selama lebih dari 14 hari untuk mendukung Mama menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan menjadi Ibu yang lebih baik lagi untuk keluarga.

Acara ini merupakan ajang pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan diri Mama.

“Kami sengaja merancang program kelas eksklusif, yakni parenting, self care, mental health & finansial bersama para Ahli untuk mengajak para ibu menjadi Wonder Mama yang kuat, bersinar, dan menginspirasi bagi diri dan juga keluarga. Juga ajakan untuk mereka memperhatikan penampilan dan mempunyai kulit yang sehat, meski sibuk menjadi Ibu,” kata Rahne Putri, Head of Branding, Senin (20/6).

Dari 700 lebih Mama yang telah mengikuti proses pendaftaran dan seleksi, telah dipilih 20 finalis yang berkesempatan mengikuti seluruh rangkaian kelas pengembangan diri dan perawatan kulit.