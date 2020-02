Kabar Gembira, Samsung Galaxy A70 Bisa Update Android 10

jpnn.com, JAKARTA - Setelah Samsung Galaxy A30 dan Galaxy A50s mendapatkan pembaruan sistem operasi (OS) Android 10, kini giliran Galaxy A70 yang menerima update Android 10 dan UI 2.0.

Dilansir GSM Arena, Jumat (21/2), Samsung memberikan OS Android 10 pertama bagi kepada konsumen di Ukraina. Setelah itu, update tersebut menyusul di beberapa negara dalam hitungan hari dan minggu.

Pembaruan ini hadir dengan ukuran unduh 2GB secara OTA (over the air). Ketika pengguna Galaxy A70 menginstalnya, smartphone mereka akan mulai menjalankan Android 10 dan antarmuka One UI 2.0 patch keamanan versi Februari 2020.

Baca Juga: 5 Perbedaan Samsung Galaxy A71 dengan A70

Sebenarnya Samsung sudah pernah memberikan peta update Android 10 untuk jajaran smartphone-nya. Galaxy A70 awalnya akan mulai menerima update ini pada April mendatang. Namun kehadirannya yang lebih awal menjadi kabar baik bagi pengguna.

Diketahui, Android 10 menawarkan fitur seperti Live Caption, Smart reply, Dark Mode hingga dukungan Focus Mode dan family link.

Tidak hanya itu, One UI 2.0 pun menawarkan beberapa upgrade dibandingkan versi sebelumnya. Pengguna kini dapat lebih bebas mengatur tampilan di antarmuka tersebut.

Sayangnya untuk pengguna Indonesia update tersebut di perangkat Galaxy A70. Namun jika pengguna ingin mengetahui update tersebut, pengguna hanya membuka menu Setting - Software Update - Download dan install. (mg9/jpnn)