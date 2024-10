Kado Spesial HUT Ke-26, Bank Mandiri Sabet Gelar Digital Experience of the Year

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia ke-26, Bank Mandiri kembali mencatatkan prestasi gemilang dan menegaskan kompetensi yang dimiliki dalam menghadirkan layanan finansial yang menyeluruh lewat serangkaian strategi dan inovasi tanpa henti.

Bank Mandiri terus melakukan melakukan transformasi layanan digital yang diimplementasikan melalui layanan handal Kopra by Mandiri untuk mendukung pelaku usaha mulai dari segmen korporasi hingga pelaku UKM.

Hingga Agustus 2024, nilai transaksi yang telah diproses melalui Kopra by Mandiri mencapai lebih dari Rp 14.000 triliun, meningkat 13% year on year (yoy). Nilai itu berasal dari 831 juta transaksi atau melesat 20% yoy hingga Agustus 2024.

Selain itu, super app Livin’ by Mandiri juga tersedia bagi nasabah ritel untuk memenuhi kebutuhan finansial dan gaya hidupnya. Adapun total nilai transaksi Livin’ by Mandiri mencapai Rp 2.589 triliun dengan volume transaksi sebesar 2,4 miliar transaksi secara year to date (ytd).

Berkat kinerja tersebut, bank bersandi saham BMRI ini berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Digital Experience of the Year dari Asian Business Review pada ajang Asian Experience Awards 2024.

Penghargaan ini merupakan kado hari ulang tahun (HUT) ke-26 Bank Mandiri yang dipersembahkan kepada seluruh stakeholder terutama nasabah setia perseroan.

Senior Vice President Digital Wholesale Banking Bank Mandiri, BD Budi Prasetyo mengatakan penghargaan ini merupakan komitmen perseroan dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah serta kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

Keandalan bisnis Wholesale dan Retail Bank Mandiri yang tercermin dalam pencapaian ini, menunjukkan kemampuan adaptif dan solutifnya dalam menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar.