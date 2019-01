KAI Beri Diskon 10 persen untuk 16 KA Tujuan Yogyakarta dan Solo

jpnn.com, JAKARTA - Event tahunan Jogja Heboh dan Solo Great Sale untuk kali kedua bakal mulai digelar pada 1 – 28 Februari 2019.

Dengan mengusung tema More Than a Just Great Sale event yang memadukan unsur sektor wisata dan ekonomi ini, diperkirakan akan menyedot banyak pengunjung dari berbagai wilayah.

Melihat hal tersebut, PT KAI Daop 1 Jakarta turut serta dalam menyukseskan event Jogja Heboh dan Solo Great Sale 2019.

"Sebanyak 16 KA tujuan Yogyakarta, Lempuyangan, Solo, dan Purwosari akan diberikan diskon sebesar 10 persen," ujar Senior Manager Humas Daop 1 Jakarta, Edy Kuswoyo.

Diskon ini kata Edy berlaku untuk KA keberangkatan 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, dan 28 Februari 2019.

Bila biasanya membeli tiket kereta via online, kini diskon 10 persen bisa diberikan kepada calon penumpang yang melakukan pembelian tiket di loket stasiun, selama tempat duduk masih tersedia.

"Periode pemesanan tiket pada 29 Januari sampai 28 Februari 2019," tandas Edy.(chi/jpnn)