Kalina Ocktaranny Mengaku Rindu kepada Azka Corbuzier, Mengharukan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Kalina Ocktaranny mengungkap kerinduan kepada putranya, Azka Corbuzier.

Dia mengaku sangat kangen dengan anaknya dari hasil pernikahan terdahulu bersama Deddy Corbuzier itu.

"I miss you so much, cinta mama," ungkap Kalina Ocktaranny melalui akun miliknya di Instagram Story, Selasa (30/11).

Istri Vicky Prasetyo itu mengunggah video Azka Corbuzier sedang berolahraga.

Kalina Ocktaranny lantas menuliskan curahan hati untuk remaja 15 tahun tersebut.

"Aku memilih mencintaimu setiap hari," ujar Kalina Ocktaranny.

Ungkapan rindu Kalina Ocktaranny kepada Azka Corbuzier spontan menuai komentar dari netizen.

Banyak netizen yang mengaku terharu, lalu mendoakan Kalina Ocktaranny bisa segera bertemu Azka Corbuzier. (ded/jpnn)