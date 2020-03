Kampus ITS Mendadak Menunda Acara Wisuda Hari Ini

jpnn.com, SOLO - Kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Solo, Jawa Tengah mendadak mengumumkan menunda acara wisuda yang seharusnya digelar hari Minggu ini (15/3).

Pembatalan baru disampaikan di akun resmi ITS di Instagram pada pukul 01.25 dini hari ini. Acara wisuda ini dibatalkan dengan alasan untuk mencegah penyebaran virus corona di tengah keramaian kegiatan tersebut.

"Pemberitahuan Penting kepada yang terhormat wisudawan/wati ITS ke-121 yang akan diwisuda pada hari Minggu, 15 Maret 2020. Orang tua Wisudawan/wati ITS ke-121. Seluruh sivitas Akademika ITS. Sehubungan dengan adanya protokol kesehatan pemerintah tentang virus Covid-19 dan juga berdasarkan penetapan melalui BNPB yang menjadikan status wabah virus Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam; serta seiring meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang terjangkit virus Covid-19 hingga hari ini; maka, dengan ini diberitahukan bahwa Wisuda ITS ke-121 hari ke-2 yang akan berlangsung tanggal 15 Maret 2020 *ditunda* dikarenakan tingkat keprihatinan virus Covid-19 yang semakin meningkat," tulis admin akun ITS tersebut.

Tertulis di situ pelaksanaan wisuda selanjutnya bisa dilakukan setelah masalah virus Covid-19 mereda dan akan ada pemberitahuan lebih lanjut dari pihak kampus.

Pihak kampus menyampaikan bagi para wisudawan/wati yang membutuhkan ijazahnya dalam waktu dekat untuk persyaratan melamar kerja, meneruskan untuk jenjang magister, atau persyaratan beasiswa bisa tetap diambil secara pribadi.

"Ijazah dapat diambil di Kantor Direktorat Pendidikan (Plaza Dr. Angka) mulai hari Senin-Jumat, 16-20 Maret 2020 pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIBDemikian surat pemberitahuan terbuka ini kami sampaikan. Kita terus berdoa untuk kesehatan saudara-saudara kita seluruh Rakyat Indonesia dan terus menjaga kebersihan, kesehatan dan daya tahan tubuh kita dengan langkah-langkah pencegahan virus Covid-19 yang sudah disosialisasikan," tulis admin. (flo/jpnn)