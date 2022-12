Kapolri Lakukan Mutasi Besar-Besaran, 7 Polwan Kebagian Promosi

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran untuk jabatan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).

Dalam mutasi akhir tahun itu, ada sebanyak empat surat telegram (ST) yang diterbitkan pada 23 Desember 2022.

Adapun rinciannya yaitu ST/2774/XII/KEP./2022 sebanyak 21 personel, ST/2775/XII/KEP./2022 sebanyak 162 personel, ST/2776/XII/KEP./2022 sebanyak 374 personel dan ST/2777/XII/KEP./2022 sebanyak 147 personel. Sehingga total sebanyak 704 personel mengalami mutasi dan rotasi jabatan.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan mutasi dan rotasi di Korps Bhayangkara merupakan hal yang biasa.

"Mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," kata Dedi dalam siaran persnya, Sabtu (24/12).

Dalam empat telegram itu, ada dua kapolda mengalami pergantian yakni Kapolda Kepri yang awalnya dijabat Irjen Aris Budiman digantikan oleh Brigjen Tabana Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau.

Lalu ada Irjen Armed Wijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri dimutasi sebagai Kapolda Bengkulu menggantikan Irjen Agung Wicaksono yang menjadi Pati Polda Bengkulu dalam rangka pensiun.

Selain itu, ada tujuh polisi wanita (polwan) yang dimutasi dan dirotasi mendapatkan jabatan baru. Pertama Kombes Desy Andriani yang mendapatkan promosi menjadi jenderal bintang satu atau brigjen, mendapatkan jabatan sebagai Psikolog Kepolisian Utama TK II SSDM Polri.