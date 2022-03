Karya Anak Bangsa Mendunia, Riko The Series Diminati di Amerika

jpnn.com, JAKARTA - CEO dari Garis Sepuluh Corporation Arie Untung mengungkapkan Channel YouTube Riko The Series sudah mencapai subscriber hingga satu juta lebih dan Riko The Series Season 2 ditonton lebih dari 300 juta kali.

Arie membeberkan penonton utama Riko The Series adalah dari Indonesia.

Namun, antusiasme tak kalah banyak dari mancanegara ada Malaysia dan juga Amerika.

Menurutnya, hal itu karena animasi Riko The Series dengan sisipan ilmu pengetahuannya yang bersumberkan Al-Quran, sehingga diminati di Amerika.

Tokoh animasi yang tayang di Channel YouTube dan digandrungi anak-anak Indonesia itu pun meraih kesuksesan pada seri 1 dan 2, sehingga Riko The Series hadir dengan Season 3.

Arie cukup puas dengan pencapaian itu, karena Season 2 semua bidang termasuk industri hiburan masih berjuang di tengan pandemi Covid-19.

"Kesuksesaan ini memicu semangat kami menyambut Season ke-3 Riko The Series,” kata Arie Untung dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (16/3).

Riko The Series segera merilis Riko The Series Season 3 pada 18 Maret 2022 mendatang pukul 16.00 WIB melalui Channel YouTube Riko The Series.