Kasper Schmeichel Masa Bodoh Terhadap Slogan 'Football's Coming Home' Milik Inggris, Begini Katanya

jpnn.com, LONDON - Kiper Timnas Denmark Kasper Schmeichel memberikan kalimat menohok jelang laga semifinal Euro 2020 melawan Inggris yang akan berlangsung di Stadion Wembley, London, Kamis (8/7) WIB.

Schmeichel memberikan tanggapan terhadap publik Inggris yang kerap kali melancarkan jargon Football’s coming home.

Slogan ini selalu dikumandangkan fan The Three Lions –julukan timnas Inggris- tiap tim kebanggaannya berlaga di ajang besar seperti Piala Dunia atau Piala Eropa.

Menurut kiper berusia 34 tahun ini, Inggris belum pernah sekalipun juara turnamen bergengsi benua Eropa. Untuk itu dirinya mempertanyakan jargon tersebut ditunjukan buat siapa.

Kasper Schmeichel was asked what it would mean to stop football from 'coming home' ... ???? pic.twitter.com/0AAwNr8J0L — ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2021