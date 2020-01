Kate Middleton Melanjutkan Pekerjaan Sebagai Anggota Kerajaan Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Kate Middleton, istri Pangeran William dari kerajaan Inggris, memulai tur singkat keliling negeri. Tur itu dilakukan untuk melakukan survei mengenai pandangan masyarakat tentang membesarkan anak.

Kegiatan Middleton itu merupakan bagian dari tugasnya sebagai bangsawan Inggris di tengah kehebohan mengenai Pangeran Harry dan Meghan Markle.

Kate yang punya gelar Duchess of Cambridge memulai inisiatif "5 big questions on the under 5s" di Birmingham, Inggris pada Selasa, lalu dengan tujuan Cardiff. Selanjutnya, Kate akan mengunjungi penjara perempuan di Surrey, Inggris.

Tur ini dilakukan saat Harry, adik William, terbang ke Kanada setelah mengumumkan dia dan istrinya Meghan ingin mandiri secara finansial dan mengurangi kewajiban sebagai anggota kerajaan.

Dilansir Reuters, isu tersebut mendominasi media di Inggris selama dua pekan terakhir dan berujung pada kesepakatan di mana pasangan itu mundur dari peran di kerajaan untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Amerika Utara.

Sementara itu, William (37) dan Kate (38) melanjutkan pekerjaan mereka sebagai bangsawan seperti biasa.

Pada Selasa, William menghadiri pertemuan United for Wildlife Taskforce, yang bertujuan untuk mengatasi perdagangan ilegal produk-produk hewani. Sementara Kate berada di Museum Sains Birmingham untuk meluncurkan survei, dirancang untuk orang-orang di Inggris dengan tujuan memberikan pandangan mereka tentang kehidupan anak-anak.

Pada Rabu, Kate menghadiri kelas sensorik bayi dan akan berbincang dengan para narapidana di penjara.