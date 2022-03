Keith Martin Ditemukan Meninggal di Apartemen, Penyebab Kepergiannya Masih Misterius

jpnn.com, FILIPINA - Penyanyi asal Amerika Serikat, Keith Martin dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (25/3).

Pemilik hit Because of You itu ditemukan tewas di apartemen yang dihuninya di kawasan Quezon, Filipina.

Kabar kepergian Keith Martin disampaikan oleh sang sahabat, Sheree.

Dia mengatakan bahwa pria 55 tahun itu menghilang tanpa kabar sejak sepekan terakhir lalu ditemukan meninggal di apartemen.

"Keith ditemukan tidak bernyawa di unit apartemennya'," kata Sheree melalui akun media sosial miliknya, dilansir GMA Entertainment, Sabtu (26/3).

Sheree menyebut Keith Martin sempat mengeluh tidak enak badan pada pekan lalu.

Sejak saat itu, Keith Martin menghilang tanpa kabar.

Kepergian Keith Martin awalnya diketahui oleh tetangganya di apartemen.