Keith Martin Meninggal Dunia, Andien Berduka, Ucap Kalimat Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Andien sangat berduka atas meninggalnya musikus legendaris, Keith Martin.

Belasungkawa disampaikan melalui akun miliknya di Twitter.

"RIP Keith Martin," ungkap Andien, Sabtu (26/3).

Pemilik album Metamorfosa itu mengatakan Keith Martin merupakan salah satu penyanyi yang mengubah hidupnya.

Andien lantas mengucap terima kasih atas jasa Keith Martin semasa hidup.

"Karenamu, hidupku berubah. Terima kasih atas cinta dan sukacita yang kamu bawa," imbuh Andien.

Penyanyi asal Amerika Serikat, Keith Martin dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (25/3).

Pemilik hit Because of You itu ditemukan tewas di apartemen yang dihuninya di kawasan Quezon, Filipina.