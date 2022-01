Kejutan! Asisten Pelatih Ganda Putri Cabut dari PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Asisten Pelatih Ganda Putri Chafidz Yusuf mengambil langkah mengejutkan dengan mundur dari pelatnas PBSI.

Hal itu terungkap lewat akun instagram pribadinya @chafidz_yusuf_09.

Lewat video yang dia bagikan, Chafidz memberikan keterangan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjadi bagian PBSI.

"Ya allah..tanpa bermaksud mendahului dan mencari simpati, terhitung hari ini saya harus menerima keputusan sehingga saya harus undur diri," tulis Chafidz.

"Sebagai seorang muslim saya hanya bisa bersabar dan menerima semua ini," tambahnya.

Chafidz tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah berjasa dalam kariernya, termasuk sejumlah anak didiknya, seperti Greysia Polii, Apriyani Rahayu, Ribka Sugiarto, hingga Siti Fadia Silva.

"I just wanna say thanks to bro enghian, mas Ari, Greys (Greysia Polii, red), Apri (Apriyani Rahayu), Ribka, Fadia, dan semua pemain ganda putra ganda putri atas kepercayaan yang diberikan kepada saya," imbuhnya.

Sebelum menjadi pelatih ganda putri Indonesia, Chafidz sempat menjadi asisten pelatih ganda putri.