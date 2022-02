Kelly Tandiono: Perawatan Kecantikan Mewah Tak Perlu ke Luar Negeri

jpnn.com - Sejak masa pandemi, sebagian dari pelanggan kelas premium yang biasa melakukan perawatan kecantikan di luar negeri harus menunda rencana perawatan kulit dan rambut mewah mereka.

Pasalnya, akses untuk melakukan perjalanan ke luar negeri menjadi terbatas saat ini.

Dengan berkurangnya kesempatan dan intensitas pelanggan kelas premium dalam merawat kulit di luar negeri, kebutuhan atas klinik premium dengan layanan eksklusif di dalam negeri pun semakin meningkat.

Berangkat dari adanya kebutuhan tersebut, pada awal April 2021 lalu, ERHA resmi telah membuka The Riserva by Erha sebagai bagian dari layanan premiumnya.

The Riserva by Erha hadir sebagai pilihan bagi konsumen yang menginginkan kualitas pelayanan first class, dengan suasana private yang lebih nyaman dan mewah.

Selain itu, The Riserva by Erha menawarkan pelayanan eksklusif untuk konsumen yang melakukan konsultasi dan treatment.

The Riserva by Erha