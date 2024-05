Kembali Bawa Prestasi, Danone Indonesia Raih Penghargaan Employee Experience Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia berhasil mendapat penghargaan Best Employee Advocacy, untuk pilar engagement di ajang bergengsi Employee Experience Awards 2024.

Program #KnowYourBusiness yang melibatkan karyawan Danone atau Danoners berhasil unggul di pilar engangement.

Ajang Employee Experience Awards menjadi apresiasi kepada berbagai perusahaan di kawasan Asia, Timur Tengah dan Oseania yang memiliki prioritas dan strategi untuk memberikan pengalaman kerja terbaik bagi karyawannya.

Baca Juga: Danone Indonesia Pelopor untuk Bermitra dengan Pemerintah dalam Mengelola Air Berkelanjutan

Arif Mujahidin, Corporate Communications Directore Danone Indonesia berterima kasih dan menyambut baik apresiasi yang diberikan dan ia juga menjelaskan bahwa penghargaan yang diterima Danone Indonesia akan menjadi inspirasi dan semangat bagi Danone Indonesia untuk terus berinovasi dan memperkuat komunikasi di dalam organisasi.

“Untuk dapat mencapai tujuan yang sama serta menghadapi berbagai tantangan yang terus berubah, sebuah organisasi harus memiliki komunikasi internal yang baik. Mengenal hingga dapat merasakan pengalaman bekerja berbagai divisi di dalam sebuah organisasi menjadi sesuatu yang dapat memberikan pengalaman baru dan membuka berbagai peluang bagi setiap karyawan,” ungkap Arif.

Tagar KnowOurBusiness adalah program yang bertujuan untuk mengenalkan dan mengekspos divisi/fungsi tertentu di Danone, sehingga membantu karyawan untuk mengetahui peran divisi lainnya, dari proses bisnis inisiatif, dan apa saja yang dilakukan untuk mencapai peta jalan keberlanjutan perusahaan yang tergambar dalam Danone Impact Journey.

Baca Juga: Muhammadiyah Gandeng Danone Indonesia Kembangkan Infrastruktur Pendidikan

Sejumlah program #KnowOurBusiness di antaranya adalah program Talkshow “Mengenal Sumber Susu Danone dan Segala Kebaikannya” yang dirangkai dengan kegiatan kunjungan karyawan ke peternak sapi serta melihat proses pembuatan susu di Prambanan Factory pada Juli 2023 lalu.

Selain itu, terdapat pula program Talkshow “Quality: Do or Die, There’s no Try” yang diadakan dalam rangka Quality Week dan dimeriahkan dengan showcase peralatan serta uji lab air yang memberikan pemahaman kepada karyawan bagaimana Danone Indonesia sangat menjaga kualitas air minum.