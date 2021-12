Kembali Dapat Penghargaan, Shandy Purnamasari: Enggak Mudah jadi Pebisnis

jpnn.com, JAKARTA - Shandy Purnamasari, Founder MS Glow mendapat penghargaan The Best Industry Marketing Champion 2021 Retail Sector di acara The 16th Annual MarkPlus Conference 2022.

Penghargaan ini diraih atas keberhasilan Shandy menjadikan MS Glow sebagai brand kosmetik paling populer di Indonesia.

Berdasarkan data Forbes Indonesia pada Q3-2021, MS GLOW telah mencatat pertumbuhan pendapatan dan penjualan 36% dari tahun ke tahun.

Baca Juga: Shandy Purnamasari Gemetar Menerima Penghargaan MURI

Kapasitas produksi telah mencapai 15 juta pcs per tahun, dengan lebih dari 80.000 distributor di seluruh Indonesia.

Pencapaian ini menjadi salah satu indikator penilaian atas penghargaan yang diberikan oleh Shandy Purnamasari.

Momen kebahagiaan terlihat pada Instagram story @shandypurnamasari yang datang menerima penghargaan dari Marketeers.

"Mau ucapin makasi buat diri sendiri karena sudah struggle, enggak mudah mudah jadi pebisnis perempuan trust me butuh mental baja!" tulisnya sebagai keterangan, dikutip Kamis (9/12).

Meski demikian, kata Shandy, dirinya tidak pernah menangis karena memang tidak berniat untuk menyerah.