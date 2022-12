Kembangkan Talenta Kompetitif, PNM Gelar Innovation Festival 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT PNM memberikan semangat inovasi dan kolaborasi antar kantor cabang, pusat, dan afiliasi dalam karya dengan menggelar Innovation Festival 2022 atau I-Fest 2022.

Event ini hadir untuk memberikan tantangan bagi insan PNM yang memiliki ide dan dapat menawarkan inovasi sesuai portofolio bisnis perusahaan.

Selain itu, agar mampu mengembangkan talenta yang kompetitif yang dapat menunjang kemajuan perusahaan.

"Momen seperti ini akan terus digalangkan agar semua ide kreatif dan inovatif dari semua insan PNM, untuk menjadikan PNM tubuh dan berkembang lebih baik," kata Arief Mulyadi, Direktur Utama PT PNM dalam keterangannya, Rabu (7/12).

Dia melanjutkan, ada tiga kategori yang ditentukan, yaitu Product & Business Strategy, Technology & Services Improvement, dan Social Innovation.

"Masing-masing kategori terdiri dari 3 (tiga) tim teratas hasil penjurian Tahap Semifinal 23 Besar sebelumnya," ujarnya.

Setelah mengikuti serangkaian tahapan, 10 finalis besar berkesempatan mengikuti boot camp yang dipandu oleh Dr. Wahyu T Setyobudi, MM, ATO,CPM (Specialized in Transformation and Innovation) tentang Becoming an Innovative Professionals.

Arief Mulyadi berharap melalui kegiatan itu dapat mengembangkan karyawan yang memiliki ide dan dapat menawarkan inovasi sesuai portofolio bisnis perusahaan serta mampu mengembangkan talenta yang kompetitif yang dapat menunjang kemajuan perusahaan.