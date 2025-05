Kemendikdasmen Raih Gold Play Button YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapatkan Gold Play Button – YouTube.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim media kementerian atas capaian dan prestasinya yang diakui oleh Google dan masyarakat," tutur Mendikdasmen, Kamis (8/5).

Mendikdasmen menyampaikan apresiasi kepada Google yang telah membantu dalam penyampaian informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah dan penyedia platform digital, menurut dia merupakan langkah nyata menuju terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

Dia berharap sinergi ini terus diperkuat demi memperluas akses pendidikan yang adil dan inklusif di seluruh Indonesia.

Menteri Mu'ti menegaskan pentingnya peran teknologi dalam menjawab tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Ia menyoroti bagaimana kondisi geografis Indonesia yang beragam menjadi tantangan tersendiri bagi pemerataan layanan pendidikan. Namun, ia optimistis teknologi bjsa menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

"Teknologi merupakan sarana yang memungkinkan mereka untuk dapat belajar di manapun mereka berada, kapan pun, sesuai dengan apa yang menjadi keadaan mereka. Inilah yang saya kira menjadi bagian penting bagaimana teknologi enable us to reach the outreach, untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau," ungkap Menteri Mu’ti.