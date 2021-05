Kementan: Stok 11 Komoditas Pangan Lebaran 2021 Cukup dan Harga Stabil

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan harga 11 komoditas pangan strategis stabil jelang hingga pascaidulfitri 1442 H.

Hal itu juga berlaku pada komoditas aneka cabai dan bawang merah yang tidak bergejolak pada lebaran tahun ini.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto mengatakan kedua komoditas hortikultura tersebut selalu naik jelang Lebaran.

"Tahun ini stok cukup dan harga stabil, bahkan Harga di Pasar Induk Kramat Jati berangsur turun sejak tiga hari jelang lebaran hingga Senin (17/5) kemarin," kata Prihasto di Jakarta, Rabu (19/5).

Dia menuturkan harga cabai merah keriting pada H-3 lebaran Rp 35 ribu menjadi 30 ribu pada H-1 dan terus turun hingga Rp 20 ribu pada H+4 lebaran.

Hal yang sama juga terjadi pada cabai merah besar yang mulanya Rp 50 ribu per kilogram turun menjadi Rp 35 ribu per kilogram hingga Rp 25 ribu per kilogram.

Cabai rawit merah pun demikian, sempat menyentuh Rp 50 ribu per kilogram pada H-3, namun kembali turun menjadi Rp 40 ribu per kilogram pada H-1 dan Rp 33 ribu per kilogram pascalebaran.

"Komoditas bawang merah dan bawang putih yang harganya cenderung lebih stabil jelang hingga pascalebaran. Harga bawang merah pada kisaran Rp 20-23 ribu per kilogram dan bawang putih Rp 18-19 ribu per kilogram," beber Prihasto.