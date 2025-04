Kenaikan Harga Emas Turut Memengaruhi HPE Konsentrat Tembaga

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Perdagangan mencatat harga patokan ekspor atau HPE konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) mengalami kenaikan pada periode pertama Mei 2024. Kenaikan HPE konsentrat tembaga itu akibat meningkatnya harga emas (Au) di pasar global.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan HPE konsentrat tembaga pada 1-14 Mei 2025 tercatat 4.410,96 dolar AS per Wet Ton.

Nilai ini naik 0,27 persen dibandingkan periode kedua April 2025 yang harga rata-ratanya 4.378,58 dolar AS per Wet Ton.

"HPE konsentrat tembaga pada periode pertama Mei 2025 naik jika dibandingkan dengan periode kedua April 2025. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya harga emas meskipun harga tembaga dan perak secara umum masih menunjukkan tren penurunan selama periode pengumpulan data," ujar Isy melalui keterangan di Jakarta, Rabu (30/4).

Sebagai perbandingan, periode kedua April 2025 sebesar 4.378,58 dolar AS per WE.

Nilai ini meningkat 0,06 persen dibanding periode pertama April 2025 yang tercatat 4.365,62 per WE.

Isy menjelaskan penetapan HPE konsentrat tembaga pada periode pertama Mei 2025 didasarkan pada masukan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis.

Usulan Kementerian ESDM berdasarkan data harga dari London Bullion Market Association (LBMA) dan London Metal Exchange (LME).