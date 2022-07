Kepala BPIP Dorong Dunia Kedokteran Implementasikan Nilai-nilai Pancasila

jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi mendorong dunia kedokteran mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila menjadi sikap, perilaku, etos kerja dan terobosan baru berdasarkan semangat gotong royong seperti yang digagas Bung Karno.

Hal tersebut disampaikan Prof Yudian saat menjadi keynote speaker dengan mengangkat tema "The Role of National Outlook: Expected Values of PANCASILA for Health Professions" pada acara Indonesian Medical and Health Professions Education 1st International Conference di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Selasa (5/7).

Baca Juga: BPIP Minta ASN Aplikasikan Nilai Pancasila sebagai Prinsip Dasar

Acara Indonesian Medical and Health Professions Education 1st International Conference yang berlangsung di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Selasa (5/7). Foto: Dokumentasi BPIP

Prof Yudian menyampaikan penghayatan nilai-nilai Pancasila di dunia kedokteran pada akhirnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Saya berharap dalam konferensi internasional ini para peserta tidak hanya mampu menyerap materi yang diberikan oleh para pembicara, tetapi juga mampu mengimplementasikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sikap, perilaku, etos kerja, dan terobosan-terobosan baru di dunia medis," ujar Prof Yudian.

Dia mengungkapkan semangat para praktisi medis dan para profesional kesehatan telah hadir jauh sebelum proklamasi kemerdekaan.

"Gagasan Pancasila telah dicetuskan oleh Soekarno dan kemudian diperkuat oleh Bung Hatta. Namun semangatnya telah dipupuk jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, dan dipraktekkan antara lain oleh para praktisi medis dan profesional kesehatan," ujarnya.