Kepala LAN: Kemenag Sukses Lakukan Transformasi Kompentensi ASN, Membangun Ekosistem

jpnn.com, SURABAYA - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufik menilai pengembangan talenta sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci memperkuat daya saing bangsa.

Oleh karena itu, perlu terus didorong berbagai upaya untuk mendongkrak kompetensi SDM di tanah air melalui berbagai cara.

"Dunia tidak hanya dibangun dengan kekuatan kapital tapi talenta juga menentukan jatuh bangunnya sebuah," ujar Taufik saat menjadi pembicara di Conference and Expose on Training (Con Xtra) 'Impactful and Joyful Learning' yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) RI di Surabaya, Selasa (13/8) malam.

Baca Juga: Kemenag Beri Izin Operasinal Baitul Maal Merapi Merbabu sebagai LAZ

Taufik mengapresiasi langkah Balitbang Diklat Kemenag yang tidak hanya melakukan transformasi kompentensi aparat sipil negara (ASN), tetapi juga membangun ekosistemnya.

Hal itu menurutnya, bisa menjadi panduan bagi instansi atau lembaga lainnya.

"Pelatihan yang dibuat tidak boleh lagi berorientasi sekadar pemenuhan tuntutan maupun mengejar sertifikat semata," ucap Dia.

Baca Juga: Kemenag Resmikan Kampung Zakat Reworena Barat di NTT

Dia menyebutkan, mengelola umat yang beragam dan jumlahnya besar, apalagi dengan satuan kerja yang jumlahnya banyak menjadi tantangan besar bagi Kemenag.

Namun, keseriusan Kemenag melakukan transformasi digital dan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas, hal itu membuat program tersebut berhasil dilakukan.