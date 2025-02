Kerja Sama Universitas Indonesia dan Nusameta Demi Siapkan Keterampilan Digital

jpnn.com, JAKARTA - Lokakarya bertajuk 'Build Your Metaverse in Nusameta' sukses digelar di Auditorium CEP-CCIT FTUI (Continuing Education Program–Center for Computing and Information Technology Fakultas Teknik Universitas Indonesia).

Acara tersebut diadakan oleh WIR Group (PT WIR ASIA Tbk, IDX: WIRG), perusahaan teknologi imersif dan web3 yang berfokus pada Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Artificial Intelligence (AI), dan blockchain, melalui anak usahanya, Nusameta yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia.

Lokakarya yang berlangsung Kamis, 20 Februari 2025 itu diikuti oleh ratusan mahasiswa CEP-CCIT FTUI, akademisi, dan praktisi teknologi yang tertarik untuk memahami serta berpartisipasi dalam pengembangan immersive technology termasuk metaverse di Indonesia.

CEP-CCIT FTUI merupakan Unit Kerja Khusus (UKK) di bawah FTUI yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan keterampilan industri berbasis teknologi.

Dalam sesi itu, para peserta mendapatkan wawasan mendalam mengenai cara membangun dan mengembangkan dunia virtual di Nusameta, sebuah ekosistem metaverse yang dikembangkan oleh WIR Group.

Dalam lokakarya ini, mahasiswa CEP-CCIT FTUI tidak hanya mendapatkan wawasan konseptual tentang immersive technology dan metaverse, tetapi juga diperkenalkan dengan Nusa Studio, sebuah platform pengembangan dunia virtual yang dikembangkan oleh Nusameta.

Nusa Studio memungkinkan pengguna untuk membangun dan menyesuaikan ruang digital mereka sendiri dengan fitur scripting visual, pengaturan aset, dan kemampuan mengimpor serta mempublikasikan kreasi mereka ke dalam ekosistem Nusameta.

Selain itu, peserta lokakarya juga diperkenalkan dengan Avatar Maker, alat yang memungkinkan pengguna menciptakan dan menyesuaikan avatar 3D mereka dengan berbagai elemen fashion dan identitas digital.