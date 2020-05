Kesedihan Yuni Shara Batal Berduet dengan Didi Kempot

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Yuni Shara mengungkap kesedihannya atas kepergian Didi Kempot menghadap Sang Khalik.

Ia berencana berduet dengan penyanyi yang dijuluki The Godfather of Broken Heart itu usai pandemi COVID-19.

Yuni Shara bahkan sudah memilih satu lagu yang akan dinyanyikan bersama Didi Kempot.

Namun rencana itu tak akan terwujud karena pelantun Stasiun Balapan itu telah berpulang.

"And I Feel so Broken Heart Now ????," tulis Yuni Shara di akun Instagram miliknya, Selasa (5/5).

Kakak Yuni Shara itu kemudian mengenang interaksinya dengan Didi Kempot yang terjadi pada 21 April 2020.