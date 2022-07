Kesejahteraan Karyawan Terjamin, Kerry Kembali Sabet HR Asia Awards 2022

jpnn.com, JAKARTA - KERRY Indonesia kembali menerima penghargaan HR Asia Awards 2022, untuk ketiga kalinya.

HR Director Kerry South Asia Pacific Avik Ghosh mengatakan pengharaan itu merupakan hasil dari upaya menyejahteraan karyawan melalui penyediaan fasilitas dan aktivitas baik di tempat kerja maupun di luar.

HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards merupakan program penghargaan yang ditujukan untuk perusahaan di seluruh Asia dengan praktik SDM terbaik serta menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang sangat baik.

Menurutnya, penghargaan itu menjadi pencapaian berarti bagi perusahaan karena memberikan yang terbaik kepada para mitra dan karyawan.

Avik pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membangun Kerry.

“Ini merupakan pencapaian besar bagi kami, terutama di masa yang penuh tantangan ini. Penghargaan ini ditujukan untuk semua individu yang terlibat atas kesuksesan Kerry, karena tanpa mereka Kerry tidak akan sampai di titik ini," jelas Avik.

Kerry, kata Avik selalu melakukan pengembangan dan pemberdayaan karyawan, serta meningkatkan pengetahuan mereka melalui pelatihan yang komprehensif secara global.

Selama pandemi, Kerry juga memastikan bahwa karyawan tetap terhubung dan terlibat satu sama lain melalui aktivitas virtual berupa Virtual Townhall, Workshop, bahkan aktivitas olahraga.