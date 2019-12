Ketua MPR RI Imbau Bikers Perkuat Persaudaraan dan Kebangsaan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, mengendarai motor besar jangan dipandang sebagai hobi semata. Pada pengguna motor besar, melekat pula tanggung jawab yang besar. Eksistensi komunitas pengguna motor besar akan bermakna lebih besar, ketika kehadirannya juga membawa manfaat yang besar, tidak saja untuk komunitas, melainkan juga untuk masyarakat, bangsa dan negara.

"Saya salut dengan Freedom of Community (FOC) Motor Club yang dalam ragam aktivitasnya, juga menyertakan kegiatan-kegiatan sosial. Mulai dari pelopor safety riding dalam rolling thunder, santunan, bakti sosial, relawan kebencanaan, aktivitas kecintaan pada lingkungan sampai aktivitas pelestarian seni budaya, hingga upaya mendorong pertumbuhan pariwisata dan perkembangan ekonomi kreatif," ujar Bamsoet dalam acara inagurasi Pengurus FOC Motor Club, di Jakarta, Minggu (8/12).

Dewan Pembina Motor Besar Indonesia (MBI) ini menilai, memasuki satu dasawarsa sejak pertama kali didirikan pada tahun 2009, FOC Motor Club kini makin matang sebagai sebuah organisasi. Dibuktikan dengan keanggotaan yang inklusif, sehingga merangkul berbagai kalangan profesi.

"Semangat inilah yang patut digelorakan bersama sebagai bikers. Sebagaimana moto FOC Motor Club, No One Left Behind, tidak ada yang ditinggalkan. Dengan makna lain, semua dirangkul dalam kebersamaan," tutur Bamsoet.

Dalam momentum inagurasi tersebut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengajak para bikers untuk menumbuhkan dan meneladankan jiwa solidaritas, baik sesama bikers ataupun sesama anak bangsa. Selain juga membangkitkan jiwa muda, jiwa-jiwa yang penuh optimisme, keberanian, solidaritas, dan tanggung jawab.

"Dalam konteks kebangsaan, setiap bikers harus mampu meneladankan jiwa solidaritas kepada masyarakat luas atas berbagai ketertinggalan. Di antaranya masih banyak saudara kita ditengah-tengah masyarakat yang tertinggal dalam memahami makna persatuan dan harmoni," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap para bikers juga dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat luas melalui berbagai media dan kegiatan untuk berbagi kebaikan dengan senantiasa meneladankan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan atau brotherhood. Bikers dapat menyuarakan pesan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan melalui solidaritas, menjaga keutuhan bangsa dengan cara menolak keras tindakan-tindakan radikalisme, serta menjunjung tinggi sikap-sikap Pancasila dengan cara implementatif memahami nilai-nilai luhur bangsa.

"Mari terus perkuat persaudaraan sesama Bikers dan persaudaraan sesama anak bangsa, besar harapan saya kepada para Bikers agar dapat memberikan teladan tidak hanya di perjalanan dan komunitas semata, namun juga dalam lingkup keseharian," pungkas Bamsoet. (*/jpnn)