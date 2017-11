Kezia Karamoy Umumkan Kelahiran Putra Pertamanya

jpnn.com, JAKARTA - Artis Kezia Karamoy mengumumkan kelahiran anak pertamanya melalui tayangan video yang di-unggah lewat channel YouTube miliknya.

Adik Angel Karamoy ini juga sempat mengumumkan kelahiran sang buah hati terlebih dahulu lewat akun Instagram miliknya.

“Hellow world .. mybaby’s born,” tulisnya dalam caption.

Sementara itu, dalam video berdurasi sekitar dua menit, Kezia memperlihatkan tayangan mulai dari persiapan persalinan hingga kelahiran sang bayi.

Pada keterangannya, sang jagoan diberi nama Alfredo Elfata Narang.

“Hello world.. my name is Alfredo Elfata Narang and you can call me el,” tulisnya.

Saat ini, video yang diberi judul “Love At The First Sight ? VLOG 019” sudah dilihat 47.845 penonton.(zul/pojoksatu/jpnn)