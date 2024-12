Kimberly Ryder Ungkap Perasaannya Setelah Cerai dari Edward Akbar

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Kimberly Ryder berbagi cerita pengalamannya menghadapi perceraian dengan Edward Akbar.

Dalam obrolannya dengan Melaney Ricardo, Kimberly Rider mengaku bersyukur melewati masa sulit tersebut.

"Mungkin saya bisa keluar dari depresi itu dengan cepat. Oke, itu bagus," ujar Kimberly Ryder, dikutip dari podcast Melaney Ricardo, di YouTube, Minggu (22/12).

Menurut Kimberly, akhir pernihakannya dengan Edward Akbar, di pengadilan adalah jalan terbaik dari Tuhan.

“Ya udah percaya saja kalau ini memang jalannya Allah. Tetapi benaran, I feel like ini seperti dorongannya Allah saja," tuturnya.

Talak tiga yang diucapkan Edward, dianggap Kimberly, sebagai pintu keluar dari masalah rumah tangganya.

"That was God’s way for me to get out, this is the right time for you, Kimberly, to get out. Jadi, itu yang bikin aku enggak depresi,” ungkapnya.

Kimberly Ryder mendaftarkan gugatan cerai terhadap Edward Akbar, di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 12 Juli 2024.