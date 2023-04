Kimia Farma Pastikan Persediaan Obat Menjelang Lebaran Aman

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk David Utama memastikan persediaan obat selama Hari Raya Idulfitri aman.

Dia juga memastikan outlet dan layanan Kimia Farma Apotik (KFA) tetap buka selama momen Lebaran.

"Kami pastikan layanan tetap berjalan," kata David saat ditemui di Apotek Kimia Farma Sunter, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Di sisi lain, Direktur Utama KFA, Agus Chandra mengatakan pihaknya saat ini gencar melakukan ekspansi bisnis dan jaringan ke seluruh pelosok Tanah Air.

Selain itu, KFA juga menghadirkan konsep baru pelayanan kefarmasian dan perluasan produk atau new concept of pharmacy and merchandising.

Dengan konsep baru tersebut, KFA tidak hanya menyediakan obat-obatan, tetapi juga produk kecantikan, baby & child care, personal care, alat kesehatan dan banyak lagi.

KFA berharap dengan konsep baru ini, masyarakat tidak hanya mengingat Kimia Farma saat sakit saja. Namun, saat sehat juga.

Menyusul perubahan ini, KFA serempak membuka 9 apotek berkonsep baru pada Jumat, 14 April 2023.